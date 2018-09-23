(Görüntülü) DHA'nın mutlu günü

Serhan Türk, Berna Kayıkçı ile hayatını birleştirdi İSTANBUL,(DHA) - Demirören Haber Ajansı\'nın (DHA) Galatasaray muhabiri Serhan Türk ile Çocuk Diş Hekimi Yrd. Doç. Dr. Berna Kayıkçı, iş, siyaset, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı düğünle evlendi. Haliç Kongre Merkezi\'ndeki nikahı Ankara Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül kıydı. Çiftin nikah şahitliğini Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili İrfan Rıza Yazıcıoğlu, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray eski Başkanlarından Adnan Polat, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Zafer İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Medipol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Özer Koca, Haliç Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Enes Topsakal yaptı. SADETTİN SARAN\'DAN FENERBAHÇELİ ÇOCUKLAR İSTEĞİ Serhan Türk nikah töreninde yaptığı açıklamada kendisini yalnız bırakmayarak düğüne gelenlere teşekkür etti. Nikah şahitlerinden Sadettin Saran, Serhan Türk ve eşi Berna Türk\'ten Fenerbahçeli çocuklar beklediklerini kaydetti. Salonda yer alan davetliler de Saran\'ın bu isteğini alkışlarla destekledi.