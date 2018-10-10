T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE-AFRİKA EKONOMİ VE İŞ FORUMU'NDA KONUŞTU (2)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu

10 Ekim 2018 16:09

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul\'da düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu\'nda konuştu. Erdoğan \"Milletinizi enflasyon yükünden kurtarmak istediğinizde karşınıza belirli kalıplar sınırlar çıkarılıyor\" dedi. \"Artık tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum; yerli para, milli parayla gelin ortak iş yapalım\" diyen Erdoğan, \"Ülkelerimizi döviz kur baskısından kurtaralım diyorum. Bu meseleyi öncelikle gündemimize aldık. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerde belli oranda mesafe kaydettik. Sadece ana ticaret ortaklarımızla değil tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye hazırız. Tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticaret yapmaya hazırız. Sorun zihniyeti değiştirmek\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Gülseli KENARLIGüven USTADHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeAfrika EkonomiForumuErdoğanAfrikalıBuRusyaSadeceTümSorun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24