(Görüntülü) DG Sivasspor Teknik Direktörü Tuna'dan 'yabancı kuralı' açıklaması

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ligdeki yabancı kuralının tartışılması hakkında \"Futbolun içinde 20-30 senedir olan insanlar sürekli bunu tartışıyor ve hiç çözüm üretmeden biri çıkıyor ve bunlar hep milli takımda görev alan isimler ve de bunlara hep katkı sağlayan ve tartışan isimler. Bunlar konuştukça gündem konuşuluyor ve hiçbir şekilde Türk futboluna katkısı olmuyor\" dedi.



Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 5\'inci haftasında sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, toplu koordinasyon hareketleri ile devam etti. Taktik çalışmasının ardından idman çift kale maçla sona erdi.



Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna ilk 4 haftada ortaya konulan değerler, futbol oynama, pozitif anlayış ve takımın ortaya koyduğu istatistikler adına çok işler ortaya koyduklarını söyledi. Alınan sonuçların takımı ileriye götüreceğini belirten Tuna, \"Ligde koşu mesafeleri, girilen gol pozisyonu, kilit pas sayısı, topa sahip olmada her şeyde çok iyi seviyedeyiz. Sonucunu yakalayamadığımız tek şey; girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendirememek. Bunu ve savunmamızdaki eksikliğimizi gidersek Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile birlikte iyi sonuçlar almak istiyoruz. 4 puan bizim için yeterli değil. Oynadığımız maçlar daha farklı da olabilirdi. Çünkü hepsinde iyi oynadık. İyi oynamadığımız anlarda yediğimiz gollerin bizde kötü etkisi oldu ama genel olarak maçlarda iyi işler ortaya koyduk. Bunları iyi yaptığımız için Demir Grup Sivasspor\'un sezon sonunda iyi yerlerde olabileceğini görüyoruz.\" diye konuştu. N\'Dinga\'nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Tuna \"N\'Dinga\'nın sakatlığı uzun sürecek. 2 aylık bir süre. Tedavisi Fransa\'da başladı. Ciddi bir sakatlık, ama döndüğünde bir sorun oluşturmayacak. 12 haftalık bir tedavi süreci var. Mert Hakan iyileşti, Muhammet\'in aramıza dönmesi bizleri sevindirdi.\" dedi.



\"TARTIŞMANIN TÜRK FUTBOLUNA KATKISI YOK\"



Bir basın mensubunun yabancı kuralı hakkındaki sorusuna cevap veren Tuna \"Yabancı tartışması aslında ortaya bir tartışma açıldıktan sonra başlanan bir şekile dönüşüyor. Başında alınan kararların ligde 90\'lardan başlayarak yabancı sayılarında artış bugüne 14 rakamına ulaşması, Fatih hocanın son aldığı kararla yerli oyuncuya pozitif yaklaşılması ve bir değer katılması için alınan kararla birlikte en fazla tartışılan ve gündemimizi meşgul eden konu oldu. Çünkü yabancı tartışması ekonomik anlamda kulüplerin içinde bulunduğu durumla paralel işleyen bir konu oldu. Çünkü kendini yönetemeyen ve borçlu olan her kulüp tartışmayı oradan götürmeye başladı. Astronomik rakamlar ödeniyor ve ekonomide inanılmaz bir kötü yönetilmiş kulüpler var. Biz şanslıyız borçsuz bir kulübüz ama işin içinde tartışan herkese bakıyoruz futbolun içinde 20-30 senedir olan insanlar. Bunlar sürekli bunu tartışıyor ve hiç çözüm üretmeden biri çıkıyor ve bunlar hep milli takımda görev alan isimler ve de bunlara hep katkı sağlayan ve tartışan isimler. Bunlar konuştukça gündem konuşuluyor ve hiçbir şekilde Türk futboluna katkısı olmuyor. Türk futboluna katkısı olması için yapılması gerekenleri de cümlenin arasında kullanıyorlar ve de genç nüfusumuz, alt yapı problemimiz, eğitici problemlerimizden bahsediliyor. Şimdi buna cevap vermek aslında hazırlık gerektiren ortaya konulması gereken maddelerin de çalışılması gereken bir konu. Bizim federasyonumuzun Türk futboluna kattığı çok iyi antrenörler var. Çünkü eğitim dairesi gerçekten çok başarılı ama eğitim dairesine bir bakıyoruz son 20 yılda da kaç kişi değişti bilmiyoruz. Her anlamda değişim yaşanıyor. Milli takımda ki teknik adamlara bakıyoruz. Şimdi de yakın zamanda değişebilir görünen o, göstergeler o. Hocayı eleştirmek için söylemiyorum ama bu tartışmaya başlandıktan bir süre sonra Lucescu\'da değişecek ve yeniden bir tartışma konusu başlayacak. Yeniden bir planlama başlayacak. Bu planlama ve organizasyon sıkıntısının hepimize yansıyışları oluyor. Çünkü biz de aldığımız yabancıları bu sayıdan dolayı bazen o kadar iyi ücretler alıyorlar ki takımımızdan gönderemiyoruz. Türkiye\'de ki koşullar, tesislerimiz oldukça iyi ve tartışılması gerekeni konuşulduktan sonra değil aslında yeni nesilde bu bizim çıkışımızla özellikle çok antrenör profillerinde değişimler meydana geldi. Ama Şenol hocanın, Fatih hocanın, Mustafa hocanın, milli takımlarda çalışan tüm hocaların Ersun Yanal geldi, Abdullah Avcı geldi ve de bu hocaların değerleri vardı fakat geldiklerinde ya da yaptıkları ile ilgili yine tartışan bakıyoruz her zaman onlar yabancı konusunu da gündeme getirip biri bu konuyu ortaya attıktan sonra da tartışan yine onlar. Bence biraz fikirleri, düşünceleri, bir araya getirip bunlardan artık sonuçlar çıkarma ve de iyi bir sürece sokma vakti geldi. Benim bunda söyleyeceklerim dışında yapabileceğim tek şey bunların bizi aralarına alarak neler yapabiliriz, neleri bir arada gerçekleştirebilirizi tartışmak olacaktır.\" ifadelerini kullandı.



MERT HAKAN YANDAŞ: \"ERZURUMSPOR MAÇIYLA ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ\"



Demir Grup Sivasspor\'un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile çıkışa geçmek istediklerini ifade ederek \"Sakatlığım şuan iyi durumda. İdmanlara başlayalı bir hafta oldu. Bursasspor ile oynanan kupa maçında da riske atmamak için oynamadım. Şuan iyi durumdayım Erzurumspor maçını bekliyorum hocamın şans vermesi durumunda oynayabilecek duruma geldi gayet iyiyim. Erzurumspor maçı bizim çıkış maçımız olarak düşünüyoruz. Bizim için çok önemli geçen 3 hafta da çok iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Çok pozisyona girip çok cömertçe harcadık ama bu maçla beraber gol yollarındaki şanssızlığımızı kırıp kazanıp rahat bir nefes alıp seriye başlamak istiyoruz. Ben yabancı serbestken ikinci ligden süper lige geldim. Hak edenin oynayabileceğini düşünüyorum. Yabancı sınırlamasından ziyade ben bakış açısına katılmıyorum. İnsanlara aynı bakış açısı olduğu sürece herkesin forma şansının eşit olduğunu düşünüyorum. O yüzden yabancı yerli diye bakmamak gerek buna. Nasıl yetiştirebiliyoruz, onlara aynı gözle bakabiliyor muyuz, yabancı aldık oynatmakta zorunlu kalıyor muyuz diye bunlara bakmak gerekir diye düşünüyorum. Olay bence futbolcuda değil yönetici, taraftar, hoca bu camianın içinde olan herkes için geçerli. Önemli olan insanlara aynı şekilde bakabilmek sonuçta hak eden bir şekilde oynayabiliyor\" ifadelerini kullandı.