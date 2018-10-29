(Görüntülü) Devrilen traktörünün altında kalan genç kadın öldü

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde, Nazlı Çınar\'ın (23) kullandığı traktör, 2,5 metre yükseklikten alt yola devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Çınar olay yerinde hayatını kaybetti. Bugün saat 12.30 sıralarında, Kula\'nın kırsal Bebekli Mahallesi\'ndeki evinin bahçesini 45 RA 4085 plakalı traktörü ile süren Nazlı Çınar, bir ara direksiyon kontrolünü yitirdi. Engebeli arazide kontrolden çıkan traktör, 2,5 metre yükseklikten alt yola devrildi. Çınar, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekiler durumu jandarma ve 112 Acil Servis\'e bildirip, yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Çınar\'ın cesedi, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle traktörün altından çıkartılıp, Kula Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Çınar\'ın cesedi götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.