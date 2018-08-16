T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarlasını sürerken, devrilen traktörünün altında kalan Salih Şakır, hayatını kaybetti

16 Ağustos 2018 19:23

Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde tarlasını sürerken, devrilen traktörünün altında kalan Salih Şakır, hayatını kaybetti.
Kaza, ilçenin Taşlıkuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. Salih Şakır\'ın pamuk tarlasını sürerken kullandığı traktör, engebeli arazide devrildi. Traktörün altında kalan Şakır, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Salih Şakır, hayatını kaybetti.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih Şakır\'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuruçSalihKazaTaşlıkuyu MahallesiTraktörünOlayAdli Tıp Kurumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24