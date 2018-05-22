(Görüntülü) Devamsızlık yapmayan liselilere çeyrek altın

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, devamsızlık yapmayan lise öğrencileri, çeyrek altınla ödüllendirildi. Okul idarecileri tarafından 2017- 2018 eğitim yılı başında, Siverek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören öğrencilerin devamsızlık yapmaması için çeyrek altın uygulaması başlatıldı. Eğitim- öğretimin son dönemlerinde yapılan kontrollerde, yıl içinde okulda devamsızlık yapmayan 5 öğrenciye, düzenlenen programda çeyrek altın hediye edildi. Okul müdürü Mehmet Ali Baturalp, geçen yıl öğrencilerde devamsızlık oranının çok fazla olduğunu belirterek, \"2017- 2018 eğitim öğretim yılı başında okul idaresi ve velilerimizle birlikte çeyrek altınla ödüllendirme kararı aldık. Bunu öğrencilerimize duyurduk ve eğitim öğretim yılı içerisinde okula devamsızlık oranlarında yüzde kırklık bir azalma oldu. Eğitim- öğretim yılında projemiz sayesinde çok olumlu sonuçlar aldık,. Projeyi ilk kez okulumuzda uyguladık ve başarı sağladık” dedi. Çeyrek altın alan öğrenciler de projenin tüm okullarda uygulamaya geçmesini istedi.