(Görüntülü) Dev festival ziyaretçi akını ile başladı

Enver ALAS - Gülseli KENARLI - Can EROK - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,(DHA) TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını bugün ziyaretçilere açtı. Açılışına sayılı günler kala dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı\'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını bugün ziyaretçilere açtı. İstanbul Yeni Havalimanı\'nda gerçekleşen festival, sabah saatlerinden itibaren binlerce öğrencinin de aralarında bulunduğu yoğun ziyaretçi akınına uğradı. UÇAKLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR Demirören Medya Grubu\'nun da iletişim sponsoru olduğu festivalde ziyaretçiler uçaklarla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.Özellikle festival kapsamında, toplumun her kesimine hitap eden farklı aktiviteler ve teknoloji yarışmaları dikkat çekiyor. HER KESİME HİTAP EDİYOR Türkiye\'de ilk kez roket yarışması da festivalde yapılacak. Festivalde ortaokuldan yüksek öğrenim mezunlarına kadar geniş bir yaş aralığına hitap eden ve yarışmacıların teknolojik ürünler tasarlayıp geliştirecekleri teknoloji yarışmaları,havacılık gösterileri, çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler,teknoloji girişimleri ve yatırımcılarının biraraya geleceği uluslararası girişim fuarı,teknoloji gündemine ilişkin seminerler,teknoloji yarışmalarına katılan ekiplerin takım tanıtım standları, teknoloji firmalarının marka tanıtım standları yer alıyor. 2 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK Toplam 12 kategoride olacak yarışmalarda 2 milyon lira ödül dağıtılacak.Yarışmaları kazanan takımlara, 30 bin ila 250 bin lira arasında değişen ödüller verilecek.Yarışma kapsamında Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsanlık Yararına Teknoloji, İnsansız Su Altı Sistemleri, Robotaksi, Robotik Fetih 1453, Roket, Savaşan İHA, Sürü İHA ve Yapay Zeka yarışmaları da yer alıyor.