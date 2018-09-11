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(Görüntülü) Dernekpazarı'nda, 2 otomobil çarpıştı; 9'u çocuk 17 yaralı

TRABZON-DHA TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 9'u çocuk, 17 kişi yaralandı

11 Eylül 2018 16:08

TRABZON-DHA TRABZON\'un Dernekpazarı ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 9\'u çocuk, 17 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Dernekpazarı ilçesi Gülen Mahallesinde meydana geldi. Çaykara?dan Of yönüne giden Süleyman Taşkın\'ın kullandığı 61 FL 231 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Furkan Başol?un kullandığı 34 ZLA 72 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 9\'u çocuk, 17 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan Furkan Başol çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla, Çaykara, Of ve Trabzon\'daki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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