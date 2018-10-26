(Görüntülü) Derik'te Suriyeli küçük çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

MARDİN\'in Derik ilçesinde dün 1.5 saat kesintisiz fırtına ile birlikte süren şiddetli yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ile birlikte yıldırım düşmesi sonucu hayvanları otlatan Suriyeli olduğu öğrenilen Ahmet ismindeki bir çocuk hayatını kaybederken, ilçe merkezinde de onlarca elektrik direğinin devrilmesine yolaçtı. İlçe merkezinde dün etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, Kale mahallesinde Seydi Keskin İlk ve Ortaokulu binası ile Derik Belediyesi\'ne ait hayvan kesim mezbahane civarındaki 20 metre uzunluğunda elektrik direğinin de devrilmesine sebep oldu. Direğin geç saatlerde devrilmesi, olası bir faciayı önledi. Hastane yolu olarak da kullanılan caddede devrilen elektrik direğinin sokak aydınlatma lambası, düşmesine rağmen yanık vaziyete yolun kenarına düştüğü görüldü. Öte yandan Derik ilçesine bağlı, 22 kilometre mesafedeki, kırsal Karataş mahallesi Yusufpiri mezrasında hayvanları otlatan 15 yaşındaki Suriyeli olduğu belirtilen Ahmet adlı bir çocuk, akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine yapılan aramada, ölü olarak bulundu. Yusufpiri mezrasında Ahmet Çelik\'e ait koyunlara çobanlık yapan 15 Suriyeli Ahmet\'in dün öğle saatlerinde düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından küçük Ahmet\'in cansız bedeni, akşam saatlerinde Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Görüntü Dökümü -Yere yığılan ve lambası yanan elektrik direği -Mahalledeki elektrik panosu -Yeraltına alınan kabloların geçtiği güzergahtaki tahribat -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Emrullah KARAKAŞDERİK (Mardin), (DHA) (Tür: Yurt)