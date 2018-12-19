(Görüntülü) Dere yükseldi, çevresindeki 5 okul tatil edildi

Aziz GÜVENER- Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde 3 ay önce taşan Seyran Deresi\'nde su seviyesinin yükselmesi üzerine ilçede alarm durumuna geçilirken, 5 okul tatil edildi. Kaynarca\'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte ilçede bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Sağanakla birlikte deredeki su seviyesinin yükselmesi ve akıntının artmasıyla birlikte Kaynarca Belediyesi ekipleri, derenin çevresinde gerekli önlemleri aldı. Belediye ekipleri, derenin çevresinde yaşayan vatandaşlara otomobillerini ve kendilerine ait tüm malzemeleri buradan almaları yönünde uyarılarda bulundu. Kaynarca Kaymakamlığı, ilçede taşma riski olan derelerin yakınında bulunan ve taşımalı eğitimin olduğu 5 okulda eğitime 1 günlük ara verilmesine karar verdi. Bölgelerde sabah saatlerinde okula giden öğrenciler, ailelerine bilgi verildikten sonra evlerine gönderildi. Bölgede şiddetli yağış devam ederken AFAD ve acil kurtarma ekipleri olası bir felaket anında müdahale için hazır bekliyor. 3 AY ÖNCE FELAKET YAŞANMIŞTI Eylül ayında ilçenin içerisinden geçen Seyran Deresi\'nin taşması sonucu, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. İlçede yaşanan sel felaketinde toplamda 104 iş yeri, 38 konut ve 5 kamu binasında su baskını yaşanırken, buradaki yaraları saran Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kaynarca Belediyesi ekipleri, derede ıslah ve çevre duvarları için onarım çalışması yapmıştı.