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Spor

(Görüntülü) Derbiden Fenerbahçe'ye üzücü haber

Kalp krizi geçiren taraftarın Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener olduğu belirtildi  Fenerbahçeli taraftarların büyük bir çoğunluğu vefat haberi üzerine deplasman tribününden ayrıldı   Mustafa AKIN-Soner HASIRCIOĞLU-Hüseyin COŞK

03 Kasım 2018 02:23

Kalp krizi geçiren taraftarın Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener olduğu belirtildi 

Fenerbahçeli taraftarların büyük bir çoğunluğu vefat haberi üzerine deplasman tribününden ayrıldı


 

Mustafa AKIN-Soner HASIRCIOĞLU-Hüseyin COŞKUN, İstanbul (DHA)


 

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisini izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı\'ndaki maçtan önce taraftarın kalp krizi geçirdiği belirtilerek, \"Taraftarımızın vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah\'tan rahmet, değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz\" denildi.

Edinilen bilgilere göre Kalp krizi geçiren taraftarın Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener olduğu belirtildi. Fenerbahçeli taraftarların büyük bir çoğunluğu vefat haberi üzerine deplasman tribününden ayrıldı ve Koray Şener\'in cenazesinin götürüldüğü Okmeydanı Devlet Hastanesi\'ne gittikleri belirtildi.

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