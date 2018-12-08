(Görüntülü) Derbi sonrası öldüren saldırı

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Emin YEŞİL - İstanbul (DHA) - İSTANBUL\'da geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisini restoranda izleyen Beşiktaş taraftarı 4 kişi maç sonu çıkan kavgada yaralandı. Restoran sahibi ve yanındakiler tarafından kafasına vurulan demir çubukla ağır yaralanan Mehmet Tutulkan (36) bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Tutulkan\'ın ölümüne neden olan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay geçtiğimiz Pazar günü Maltepe Küçükyalı\'da bulunan bir restoranda meydana geldi. Mehmet Tutulkan ve 3 arkadaşı, Beşiktaş -Galatasaray derbisini izlemek buraya geldi. İddiaya göre Beşiktaş taraftarlarının gol sevinci sonrası restoranda tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından restoranda bulunan diğer kişilerin araya girmesiyle ortam yumuşadı. Maç bitiminde restorandan ayrılan Tutulkan ve arkadaşları, kapı önünde saldırıya uğradı. Restoran sahibi Serhan A. ve yanındakiler, Mehmet Tutulkan ile 3 arkadaşına saldırdı. Tutulkan restoran önündeki demir çubuğu alarak kendini korumaya çalıştı. Ancak elindeki çubuğu alan kişiler, Tutulkan\'ın başına defalarca vurdu. Olayda yaralanan 4 kişi, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Başından ağır şekilde yaralanan Mehmet Tutulkan, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 5 gündür yaşam mücadelesi veren bir çocuk babası Tutulkan hayatını kaybetti. Mehmet Tutulkan\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 3 kişiden restoran sahibi Serhan A., tutuklanarak Maltepe Cezaevi\'ne gönderildi. SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI Restoran dışındaki kavga çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde elindeki demir çubuk alınan Mehmet Tutulkan\'ın darp edildiği görülüyor. OLAYDAN 4 SAAT ÖNCE KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI Hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan, yaşanan olaydan 4 saat önce 5 yaşındaki kızına sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Evde ailesiyle küçük kızının doğum gününü kutlayan Tutulkan\'ın son anları cep kamerasıyla görüntülendi. ACILI BABA KONUŞTU Mehmet Tutulkan\'ın babası Metin Tutulkan , \"Gol atıldığında yüksek sesle konuşmalar oluyor. Bunlar 4 arkadaşlar. Onlardan özür diliyorlar. \'Hakkınızı helal edin, rahatsız etmiş olabiliriz\' diyorlar. Bunun üstüne hesaplarını ödüyorlar, dışarı çıkıyorlar. Nedendir bilmiyorum, demir sopalarla saldırıyorlar\" dedi.