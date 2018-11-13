T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Depreme dayanıksız Ertuğrul Gazi Camii'nin yıkımına başlandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'te bulunan ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen Ertuğrul Gazi Camii'nde yıkım çalışmalarına başlandı

13 Kasım 2018 19:57

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK\'te bulunan ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen Ertuğrul Gazi Camii\'nde yıkım çalışmalarına başlandı. Cami minaresindeki taşları söken 2 işçinin baret takmaması ve gerekli iş güvenliği tedbirinin alınmaması dikkat çekti. Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak\'ta bulunan Ertuğrul Gazi Camii\'nin, depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımına karar verildi. Yaklaşık 1 aydır kapalı olan camide yıkım çalışmalarına minareden başlandı. Minaredeki taşları tek tek söken 2 işçinin baret takmaması ve gereken iş güvenliği önlemlerinin almaması dikkat çekti. Bazı kent sakinleri, işçilerin düşme tehlikesi olduğunu belirterek, çalışmaları denetleyenlerin olup, olmadığını sordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ELMASBİLECİK DHABİLECİKErtuğrul Gazi CamiiCamiGazipaşa Mahallesi Hamam SokakYaklaşıkMinaredekiBazı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24