(Görüntülü) Depreme dayanıksız Ertuğrul Gazi Camii'nin yıkımına başlandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK\'te bulunan ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen Ertuğrul Gazi Camii\'nde yıkım çalışmalarına başlandı. Cami minaresindeki taşları söken 2 işçinin baret takmaması ve gerekli iş güvenliği tedbirinin alınmaması dikkat çekti. Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak\'ta bulunan Ertuğrul Gazi Camii\'nin, depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımına karar verildi. Yaklaşık 1 aydır kapalı olan camide yıkım çalışmalarına minareden başlandı. Minaredeki taşları tek tek söken 2 işçinin baret takmaması ve gereken iş güvenliği önlemlerinin almaması dikkat çekti. Bazı kent sakinleri, işçilerin düşme tehlikesi olduğunu belirterek, çalışmaları denetleyenlerin olup, olmadığını sordu.