(Görüntülü) Denizlispor'un saksı yapılan kupaları ait olduğu yere döndü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)





Denizlispor\'un saksı yapılan kupaları ait olduğu yere döndü.



Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'a ait olan ve çöpe atılmasının ardından, bulan kişi tarafından saksı olarak kullanılan 10 kupa, Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla tarafından teslim alınarak, tesislerdeki müzeye yerleştirildi.



Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir işletmenin personelinin, iki çuval kupayı çöpe attığını gören 75 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, kupaları alarak Babadağ\'ın Karaçöplen Yaylası\'ndaki evine götürdü, kupaların bir kısmını yayla evinin duvarına döşedi ve saksı olarak kullandı. İçine fesleğen dikilen kupalar bir süre burada kaldı. Denizli\'nin amatör spor kulüplerinden Akkonakspor\'un yöneticisi Hakan Karaca, yanında amatör futbolcu Osman Bağcı ile birlikte bayram ziyaretinde akrabası olan Hüseyin Yılmaz\'ın evine gitti. Bu sırada duvarda dizili kupaları fark eden Karaca, kaideler üzerindeki yazıları okuyunca kupaların Denizlispor\'a ait olduğunu fark etti. Ardından, teslim etmek üzere kupaları yanına alıp götürdü.



KUPALAR YUVASINA DÖNDÜ



Aralarında, 1970 ve 1980\'li yıllara ait iki şampiyonluk kupasının da bulunduğu 10 kupayı alan Karaca ile Bağcı, Denizlispor tesislerine götürdü. Başkan Yardımcısı Taner Atilla\'ya teslim edilen kupalar müzede ait oldukları raflara yerleştirildi. Atilla, kupaların bakımlarının yapılacağını belirterek, \"Emanetler yerlerini buldu. Bulan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Denizlispor camiasından, hata bizim olmasa da böyle bir olay yaşandığı için yönetim olarak özür diliyoruz. Kayıp olan 10 adet kupa 1970 ve 1980\'li yıllara ait, içinde şampiyonluk ve spor yazarları derneklerinin verdiği kupalar da var. Kupalar oldukça yıpranmış, bakımlarını yaptıracağız\" dedi.



Atilla, Osman Bağcı\'ya spor ayakkabı, forma ve gold tribünden bilet hediye etti.