(Görüntülü) Denizlispor, yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Afyonkarahisar\'da kamp yapan Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Afyonkarahisar Spor Kompleksi\'ndeki tesislerde günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan Denizlispor, kondisyon, taktik ağırlıklı ve top çalışması yaptı. Denizlispor\'un kampının 12 Temmuz\'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Yeşil siyahlı takımın teknik direktörü Osman Özköylü, 17 futbolcuyla başladıkları birinci etap Afyonkarahisar kampında alt yapıdan gelen sporcuların da yer aldığını söyledi. Eksik bir kadroyla kampa başladıklarını aktaran Özköylü, transfer çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Özköylü, Kadro sayımızı arttırmak için yönetimle birlikte çalışmalarımız sürüyor. Kadro olarak şu anda çok ciddi eksiğimiz var. Bunu bir an önce yukarılara çıkarmamız lazım. Tabii ki zor bir süreç olacak bizim için. Hem antrenman, hem transfer çalışmaları ikisini bir arada yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda istediğimiz noktaya gelmeye çalışacağız dedi.

GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR

Yeni sezonda total futbol oynayan, hem savunma hem de hücum bölümlerini en iyi oynayan bir takım yaratmayı hedeflediğini kaydeden Özköylü, Sahada keyif veren, mücadele eden, her maçta rakibi karşısında çok mücadele eden bir takım oluşturmaya çalışacağız. Bizim şu anda bir yabancı oyuncumuz var. 4 tane daha yabancı oyuncu kadromuza katacağız. Görüştüğümüz oyuncular var. Görüşmeler devam ediyor diye konuştu.

KOLAY BİR LİG OLMAYACAK

Spor Toto 1\'inci Lig\'in bu sene düşen ve alt ligden ilk defa çıkan takımlarla iyi bir lig olacağını düşündüğünü söyleyen Özköylü, şöyle konuştu

Afyonspor ve Hatayspor\'un bu ligde ilk defa oynayacak olmaları yeni bir heyecan getirecek. Özellikle üstten gelen Gençlerbirliği, Osmanlıspor gibi kadroları ve bütçeleriyle güçlü, bu ligde yer alacak olan takımlardan. Kolay bir lig olmayacak. Herkes bu ligde tutunmaya çalışacak. Kendine göre bir hedefi var. Her geçen sene bu lig daha da zorlaşıyor. Kalite daha da artıyor. Üstten gelen takımlarla birlikte kaliteli yabancı sayısının artmasıyla ligin kalitesi de artıyor. İnşallah keyifli güzel bir sezon olur.

Kampın ikinci etabının Ankara\'da Kızılcahamam\'da olacağı bilgisini veren Özköylü, 12 Temmuz\'da Afyon kampının sona ereceğini kaydetti.