(Görüntülü) Denizlili kadınlar el emeğiyle kazanıyor

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de açılan ücretsiz kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimle üretime katılıp, ürünlerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Meslek Edindirme Kurs Merkezleri\'nd e(DENMEK) açılan pasta yapımından tezhipe, modelistlikten ahşap boyamaya kadar 32 farklı daldaki ücretsiz kurslar, özellikle aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımları ve emeklilerin ilgisini çekti. Alanında uzman kişiler tarafından verilen kurslara katılan kadınların ürettikleri ürünler ise DENMEK El Sanatları Satış Merkezi\'nde satışa sunuluyor.



KURSİYERLER MEMNUN



Kursiyerlerden 41 yaşındaki Gülsüm Tekiç, 2 yıldır kağıt rölyef, alüminyum rölyef kurslarına katıldığını belirterek, \"Kurslarda yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Kurslar terapi gibi de geliyor. Yıl sonu sergimizde ürünlerimizi sergileme imkanımız oluyor. Sonrasında ürünler burada satışa sunuluyor. Aile bütçemize katkı da sağlıyoruz. Her şeyden önce aktif ve sosyal bir hayatımız oluyor\" dedi. Emekli 51 yaşındaki kursiyer Emel Üge de \"Kursta filografi yapıyorum. Filografinin bize çok değişik katkıları oldu. Bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim. Başkanımıza da çok teşekkür ederim, bu kursları bize sağlıyorlar. Beş yıldır kurslara devam ediyorum. Yaptığımız ürünleri biriktirmiş olmuyoruz, insanlarla paylaşmış oluyoruz. Ürünlerimizin satışlarından bütçemize katkı oluyor\" diye konuştu. Kurslara kızının eğitim masraflarını karşılamak için katıldığını ifade eden 44 yaşındaki Ayten Kalfa ise, \"Bir yıldan fazladır bu kurslardan faydalanıyorum. Ev ekonomisine katkıda bulunmak için ve kızımın öğrenim masraflarına yardımcı olmak amacıyla buradayım. Güzel ürünler çıkıyor, severek yapıyorum\" dedi.



BAŞKAN ZOLAN: KADIN MUTULUYSA TOPLUM MUTLU OLUR



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, \"Kadın mutluysa, huzurluysa toplum da mutlu olur. Bizler her zaman hanım kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.



AÇILAN KURSLAR



DENMEK bünyesinde tezhip, minyatür, çini, seramik, kağıt rölyef, cam boncuk, deri el sanatları, ipek böceği kozasından aksesuar yapımı, tel kırma, iğne oyası, dantel anglez, filografi, ev tekstili ürünleri hazırlama, dekoratif ahşap süsleme, keçe aksesuarları yapımı, sanat kili ve çiçek kili modelleme, pasta yapımı ve sunumu, aşçılık, ahşap boyama, örgü tekniği, ahşap oyma, taş baskı, kitre bebek, geleneksel Türk el sanatları, bez bebek, saçaklama, quilling yapımı, atık kağıt ve muhtelif ambalaj aksesuar yapımı, tutkallı hamur çiçek, kazaziye (gümüş takı işlemeciliği), kadın giyim ve modelistlik, giyim üretimi ve pike dikimi branşlarında ücretsiz eğitimler veriliyor.