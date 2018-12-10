T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Denizli'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de polisin sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar bonzai, esrar ve metamfetamin ile yakalanıp gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı

10 Aralık 2018 14:29

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de polisin sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar bonzai, esrar ve metamfetamin ile yakalanıp gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, \'torbacı\' olarak bilinen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik olarak geçen perşembe günü akşam saatlerinde operasyon düzenledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik Zeytinköy Mahallesi\'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda S.İ., İ.E. ve M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 20 gram bonzai, 30 gram esrar ve 10 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDENİZLİ DHADENİZLİDenizliEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleZeytinköy MahallesiPolisteki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24