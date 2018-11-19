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(Görüntülü) Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (7)

'UÇAĞIN KOORDİNATLARI TESPİT EDİLDİ' Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, eğitim uçağının Babadağ ilçesi sınırları içinde dağlık alana düştüğünün tespit edildiği belirtilerek, "Saat 11

19 Kasım 2018 18:33

\'UÇAĞIN KOORDİNATLARI TESPİT EDİLDİ\' Denizli Valiliği\'nden yapılan açıklamada, eğitim uçağının Babadağ ilçesi sınırları içinde dağlık alana düştüğünün tespit edildiği belirtilerek, \"Saat 11.00 civarında Aydın\'dan kalkış yapan sivil eğitim uçağının Babadağ ilçesi sınırları içerisinde dağlık alana düştüğü tespit edilmiştir. Düşen uçağın koordinatları tespit edilmiş ancak enkaza henüz ulaşılamamıştır. Uçakta iki kişi bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Olay bölgesine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir\" denildi. DENİZLİ, (DHA)

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