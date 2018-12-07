(Görüntülü) Denizli'de başlayan kar, Antalya yolunda etkili oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, öğle saatlerinde yağmur ve yoğun sisin ardından başlayan kar, özellikle Denizli-Antalya yolunda etkili oldu. Cankurtaran mevkiinde zaman zaman tipiye dönüşen kar nedeniyle kazalar da meydana geldi. Yolda önlem alan trafik polisleri TIR, kamyon ve zincirsiz araçların geçişine kontrollü olarak izin veriyor.



Denizli-Antalya yolunda başlayan kar, yağışı özellikle Cankutaran Mevkisi ile Serinhisar ilçesi arasında etkili oldu. Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulurken, kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandı. Kayarak yoldan çıkan TIR\'lar çekicilerle yoldan kaldırıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü\'nün kar kürüme araçları yollarda sürekli olarak temizleme çalışması yaptı. Trafik polisleri yolda TIR, çekici ve zincirsiz araçların geçişini kontrollü olarak sağlıyor.