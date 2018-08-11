(Görüntülü) Denizli Büyükşehir'in sağlık ordusu

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi\'nce verilen evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımlarından, yaşadıkları evin temizliğine kadar bütün ihtiyaçlarını gideriliyor. Merkez, 3 doktor, 39 sağlık personeli, 10 ambulans, 78 araç ve 224 personeliyle hizmet veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, \'imse sahipsiz kalmayacak\'sloganıyla Evde Bakım ve Sağlık Merkezi\'i faaliyete geçirdi. Merkez, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yapıyor. Evde sağlık hizmeti de veren merkez yaşlı, yatağa bağımlı, engelli, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen hasta kişilerin, tanısı konulmuş sağlık sorunlarına, ev ortamında planlanan tedavisinin takibini ve uygulamasını da yapıyor. Merkez ayrıca hasta vatandaşların acil durumlar dışındaki sağlık problemleri için Denizli Büyükşehir Belediyesi\'in sağlık ekipleri tarafından koruyucu ve iyileştirici tedavi hizmetlerinie ücretsiz veriyor. Bu kapsamdaki hastaların evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından ise evlerine naklinde randevu sistemine göre, tam donanımlı hasta nakil ambulansıyla hizmet verilir. Merkezin bugüne kadar 5 bin kişiye evde bakım, 4 bin kişiye evde sağlık, 1350 kişiye ise hasta nakil hizmeti verdiği bildirildi. Vatandaşları belirli aralıklarla rutin olarak ziyaret eden ekiplerin10 binin üzerindeki vatandaşı 125 bin kez ziyaret ederek hizmet verdiği kaydedildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, merkezin sadece kent merkezinde değil, 19 ilçe ve 622 mahallede de hizmet verdiğini söyledi.