(Görüntülü) Denizli Büyükşehir'den Tarihi Tarakçı Evi'ne restorasyon

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi\'nin Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB), Buldan ilçesindeki yok olmaya yüz tutan tarihi Tarakçı Evi\'ni restore ederek ayağa kaldırdı. Külahçıoğlu Un Fabrikası, Merzeci Un Fabrikası, İbrahim Çallı Sanat Evi, Konyalıoğlu Konağı, Balcı Evi, Sürücü Evi, Osmanbey Konağı, Ali Bilge Evi, Necip Ökten Evi, Abdüloğlu Evi, Cezmi Ökten Evi ve Adil Beştaş Evi gibi Denizli\'nin yıkılmaya yüz tutmuş çok sayıda tarihi değerini restore ederek kente kazandıran KUDEB, ilçelerde de restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Dönemin Buldan Belediye Başkanı Talat Tarakçı\'nın yaşadığı Buldan ilçesindeki Tarakçı Evi\'nin restorasyonu tamamlandı. Aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışmasıyla tarihi ev, kent belleğine kazandırıldı. Tarakçı Evi olarak bilinen konutun 1930\'lu yıllarda Buldan Belediye Başkanlığı yapan Talat Tarakçıoğlu\'nun dedesi Hacı Hasan tarafından yaptırıldığı biliniyor. 19\'uncu yüzyıl Türk konut mimarisi özellikleri taşıyan yapı, bodrum kat üzerine üç katlı olarak inşa edilmiş ve cihannüma (camlı çatı katı) kısmı ve iki bahçesi ile dikkat çekiyor. İnşasında taş ve tuğla malzemenin kullanıldığı tarihi yapıda ahşap tavan, iç sofa ve zeminde bitkisel desenlerden oluşan karo mozaik tarihi yapının güzelliğini öne çıkaran unsurlar olarak gösteriliyor.