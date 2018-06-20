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(Görüntülü) Denizli- Ankara karayolu sel nedeniyle trafiğe kapandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ- Ankara karayolu, sağanak yağmur nedeniyle oluşan sel suları yüzünden Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki kısmında her iki yönden ulaşıma kapandı

20 Haziran 2018 00:39

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ- Ankara karayolu, sağanak yağmur nedeniyle oluşan sel suları yüzünden Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi\'ndeki kısmında her iki yönden ulaşıma kapandı.

Denizli\'de sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurla oluşan sel suları nedeniyle, Kocabaş Mahallesi\'nden geçen Denizli-Ankara karayolunun gidiş ve geliş kısımları tamamen ulaşıma kapandı. Karayolunun iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki evler ile fabrikayı da su bastığı öğrenildi. Ekiplerin karayolunu trafiğe açma çalışması sürüyor.

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