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(Görüntülü) Denizde erkek cesedi çıktı

Bülent TATOĞULLARI,Berkay KUNT / ANTALYA,(DHA) Antalya'da, balıkçılar tarafından denizde erkek cesedi bulundu

08 Aralık 2018 15:39

Bülent TATOĞULLARI,Berkay KUNT / ANTALYA,(DHA) Antalya\'da, balıkçılar tarafından denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından sudan çıkartılan cesedin Mustafa Şahintürk\'e (68) ait olduğu ortaya çıktı. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla denize açılan balıkçılar, yaklaşık 300 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz duran cismi fark etti. Cismin önce fok olduğunu düşünen balıkçılar yanına yaklaştığında erkek cesedi olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine gelen deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin Mustafa Şahintürk\'e ait olduğu belirlendi. Üzerinde elbiseleri ve ayağında ayakkabısı bulunan Şahintürk\'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi.

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