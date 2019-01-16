T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Denizde caretta caretta seferberliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlandığı anlaşılan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası için ekipler seferber oldu

16 Ocak 2019 19:07

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlandığı anlaşılan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası için ekipler seferber oldu.
Belediye işçisi Oktay Bilik bu sabah, Gümbet Koyu\'nda, denizde hareketsiz halde duran caretta caretta türü deniz kaplumbağasını görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri, kıyıya yakın olan deniz kaplumbağasını sahile çıkardı. Hareketsiz olmasına rağmen hayatta olan caretta caretta, gönüllüler gözetiminde, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne (DEKAMER) tedavi edilmek üzere AKUT ekibine teslim edildi. Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata, caretta caretta\'nın sağlığına kavuşması için herkesin seferber olduğunu söyledi. DEKAMER\'e getirilen deniz kaplumbağası tedaviye alınırken, neden rahatsızlandığının belirlenmesine çalıştığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muğla BodrumBelediyeOktay BilikGümbet KoyuOlayMuğlaArama Kurtarma DerneğiHareketsizDeniz Kaplumbağaları Araştırma KurtarmaRehabilitasyon Merkezi DEKAMERAKUTAramaKurtarma Derneği Başkanı Cenk AyataDEKAMER
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24