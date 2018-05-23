(Görüntülü) Deniz üzerindeki havalimanı 2 ilin nüfusunu katladı

Haber-Kamera Nedim KOVANORDU,(DHA)Türkiye?nin ve Avrupa?nın deniz üzerine dolguyla inşa edilen ilk, dünyanın ikinci havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı?nda taşıyan yolcu sayısı Ordu ve Giresun illerinin nüfusunu geçti. Ordu Valisi Seddar Yavuz, 3 yıl önce hizmete açılan havalimanında şuana kadar 19 bin 567 uçak seferiyle 2 milyon 550 bin 86 yolcu taşındığını, taşınan yolcu sayısının da il içinde il dışında ikamet eden Ordu ve Giresun?un toplam nüfusu olan 2 milyon 155 bin 247?yi geçtiğini söyledi. Ordu?nun Gülyalı ilçesinde Ordu ve Giresun illerinin ortak kullanımı için, 36 milyon ton taş kullanılıp denizde 2 milyon metrekare alan doldurularak havalimanı yapıldı. Türkiye?nin ve Avrupa?nın deniz üzerine yapılan ilk, dünyanın ikinci havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı 22 Mayıs 2015 tarihinde açılarak hizmete girdi. Havalimanında 3 yılda 19 bin 567 uçak seferiyle 2 milyon 550 bin 86 yolcu taşındı. TÜRKİYE?DE EN FAZLA YOLCU ARTIRAN HAVAALANLARINDAN BİRİSİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre; Ordu?da 742 bin 341, Giresun?da ise 437 bin 393 kişi ikamet ediyor. Ordu ve Giresun?da ikamet eden kişi sayısı ise toplam 1 milyon 179 bin 734. Yine TÜİK 2017 verilerine göre il dışında, yurt içi ve yurt dışında 560 bin 9 Ordulu, 415 bin 504 Giresun?lu ikamet ediyor. Ordu Valisi Seddar Yavuz, 3 yıl önce açılarak hizmete giren Ordu-Giresun Havalimanı?nda şuana kadar toplam 2 milyon 550 bin 86 yolcunun taşındığını, bu rakamın Ordu ve Giresun illerinin il içinde ve il dışında yaşayan toplam nüfusu olan 2 milyon 155 bin 247 kişiyi geçtiğini söyledi. Havalimanının her iki ilin gelişmesine çok ciddi katkı sağladığını vurgulayan Vali Yavuz, ?Havalimanı öncelikle Türkiye açısından büyük bir mimari ve mühendislik başarısı olarak ortaya çıkıyor. Denizin yaklaşık 2 milyon metrekare dolguyla kazandırılan böylesine güzel bir eseri şehirlerimize kazandıran, Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. Havaalanımız Türkiye?de en fazla yolcu artıran havaalanlarından birisi olarak gündemimizde. 2015?te 222 bin kişiyle başlayan uçuşlar 2017 yılı sonu itibariyle 1 milyon 193 bin 125 sayısına ulaştı. Bu gerçekten büyük bir sayıdır. 2018 yılı içerisinde şuanda 337 bin 837 kişi uçakla uçmuştur. Özellikle uçuş sayısında önemli artışlar meydana geldiö dedi. ORDU VE GİRESUN?DA TURİST SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ VAR Ordu ve Giresun?un toplam nüfusu ile, şuana kadar uçakla taşınan yolcu sayısını da kıyaslayan Vali Yavuz, ?Her iki şehrin ilde yaşayan ve il dışında ikamet eden nüfusuyla birlikte topladığımız zaman toplam 2 milyon 155 bin 247 nüfusu var. Şuana kadar 2 milyon 550 bini aşan yolcu taşımış bulunuyoruz. Ulaşım açısından önemli bir aşama kaydedildi. Havalimanı aynı zamanda hem Ordu, hem Giresun ekonomisine ciddi katkılar sunacak, hava ulaşımıyla birlikte bölgede turizmde de önemli bir hareketlilik ve artış meydana geliyor. Özellikle son dönemde, havaalanının açılışıyla birlikte Ordu ve Giresun?da turist sayısında önemli bir artış var. Yaklaşık 4-5 yıl önce Ordu?da, 200 binlerde olan turist sayısı bugün itibariyle 705 bine ulaşmış durumda. Bunun 70 bini yabancı turist. Bizim 5 yılda 3 milyon turiste ulaşma hedefimiz var. Bu hedefi gerçekleştirmemiz başta ulaşımla mümkün. Dolayısıyla Ordu-Giresun Havaalanı Ordu?nun turizmde de sınıf atlamasına, bu alanda önemli bir gelir elde etmesine de vesile olacak bir araç olarak önümüzde duruyorö şeklinde konuştu. SU BOŞLUKLARI TAŞLA DOLDURULUYOR Öte yandan Ordu-Giresun Havalimanı çevresinde karayolu tarafında bulunan su boşluklarının taşla doldurulması içinde çalışma başlatıldı. Havalimanı çevresindeki Giresun-Ordu karayolu üzerinde, denize sıfır olan toprak alanda iş makineleriyle temizlendi. Kullanılmayan, su boşluklarının olduğu alanında tamamen taşla doldurulacağı belirtildi. CİHAZ EKSİKLİĞİ YOK Havalimanında ILS, DME, NDB cihazlarına ilave olarak kurulan DVOR cihazının da devrede olduğu, herhangi bir cihaz eksikliği bulunmadığı vurgulandı. Bölgede yoğun sis olduğu zaman meydana gelen uçuş iptallerinin de olumsuz hava koşullarından kaynaklandığı, uçuş iptallerinin cihazla ilgili olmadığı da öğrenildi.