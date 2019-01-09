T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ (arşiv)

İstanbul DHA Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

09 Ocak 2019 13:32

İstanbul DHA
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.
Şehit Hatları\'nın iptal seferleri şöyle:
-06.55 Bostancı-Karaköy
-07.45 Karaköy-Bostancı
-08.00 Ortaköy-Üsküdar
-08.00 Üsküdar-Ortaköy 
-07.50 Kadıköy-Sarıyer 
İDO\'nun iptal edilen seferleri:
-08.50 Bostancı-Beşiktaş 
-08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı
-08.10 Beşiktaş-Bostancı 
-18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 
-09.51 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
BUDO\'nun iptal seferleri:
-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 
-12.55  Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA MarmaraHatlarıBUDOBostancıKaraköy 07KaraköyBostancı 08OrtaköyÜsküdar 08KadıköySarıyer  İDOBostancıBeşiktaş  08BakırköyKadıköyBostancı 08BeşiktaşBostancı  18BostancıYenikapıBandırma  09
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24