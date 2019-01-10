(Görüntülü) DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ 

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Haber: İSTANBUL,(DHA)  Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

10 Ocak 2019 20:50

Haber: İSTANBUL,(DHA) 

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.


 

İDO\'da iptal edilen seferler şöyle: 

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 

17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

17.50 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 

18.40 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 

18.30 Beşiktaş-Bostancı 

19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

ve yarın sabah 09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 


 

BUDO\'da iptal edilen seferler şöyle: 

19.00 Eminönü-Bursa

19.00 Bursa-Eminönü

 

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