(Görüntülü) DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ 

Haber: İSTANBUL,(DHA)



Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.





İDO\'da iptal edilen seferler şöyle:



18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma



17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



17.50 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy



18.40 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı



18.30 Beşiktaş-Bostancı



19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy



19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy



ve yarın sabah 09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa





BUDO\'da iptal edilen seferler şöyle:



19.00 Eminönü-Bursa



19.00 Bursa-Eminönü