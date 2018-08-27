(Görüntülü) Deniz kıyısına dökülen hafriyata suç duyurusu

Uğur AYDIN Emre KOLTUK HOPA(ARTVİN),(DHA) ARTVİN\'in Hopa ilçesinde, taşeron bir firmaya ait kamyonun inşaat hafriyatını Kemalpaşa sahilinde yer alan deniz kısına dökmesi tepkilere neden oldu. Sahilde denize giren vatandaşlar, tepkisine yol açan hafriyatın kamyonlarla kıyıya dökülmesine ilişkin kayda aldıkları görüntülerle birlikte savcılığa müracaat edip, suç duyurusunda bulundu. Çevre sakinleri, hafriyat dökümüyle, kayalıklardaki ekosistemin bozulduğundan ve çevrenin kirletildiğinden yakınarak, döküm yapan şirket hakkında cezai işlemin uygulanması istedi. İlçenin Sarp köyü sınırları içerisinde yer alan Kemalpaşa Sahili\'ne dökülen hafriyat atıkları, yöre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Ailesiyle beraber tatil için geldikleri Hopa\'da, \'Martı Kayalıkları\' olarak da adlandırılan bölgede denize girecekleri sırada bir kamyonun kıyıya yaklaştığını ve kasasında yer alan hafriyatı kayalıklara döktüğünü fark eden yöre sakinlerinden Yücel Çakır, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, kamyon şoförünün kayalıklara yaklaşarak çimento atıklarını kayalıklara dökerek uzaklaştığı görüldü. Kamyonun arkasından bağırarak uyarmaya çalışan Yücel Çakır ise olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu, şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. Çakır, şikayetinde kamyonun hiçbir önlem almadan hafriyat boşaltma işlemi yaptığı sırada oğluyla birlikte kayalık alandan kaçıp, ezilmekten son anda kurtulduklarını da belirtti. BAĞIRDI AMA SESİNİ DUYURAMADI Döküm sahası olmayan bir noktaya döküm yaparak çevrenin kirletildiğini öne süren Yücel Çakır, Oğlumla birlikte denize girmek için, Martı Kayalıkları denilen mevkideydik. Denize girecekken, bir kamyon geri geri yanaşıp bir anda damperini kaldırarak harç artıklarını, beton artıklarını boşaltmaya başladı. Ben ıslık çaldım, \'dur\' diyene kadar oğlumu sol tarafa çekerek kurtardım. Bağırdım çağırdım, \'burada insanlar var, dökmeyin\' diyerek ama kamyon dökerek gitti dedi. \'DOĞAYA ZARAR VERİYORLAR\' Olayın ardından, kıyıya hafriyat döken kamyon sürücüsünü tespit ettiğini ifade eden Yücel Çakır, sürücü ve şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Çakır, Daha sonra video görüntülerini de çektim. Kişiyi de tespit ettim, çalıştığı özel bir firmaya giderek orada da konuştuk. Suç duyurusunda bulundum. Burası çok güzel doğa harikası bir yer. Burada hem döküm sahası olmayan bir yere döküm yaparak hem de çevreyi kirleterek ve kıyı kenar çizgisini yok sayarak aynı zamanda martıların yaşam alanını, bu bölgedeki tek yaşam olanı olan Martı Kayalıkları\'ndaki ekosistemi bozarak doğaya zarar verdiklerini gördüm. Bu doğa harikası yerlerin bu şekilde köreltildiğinin ve harap edildiğini görmek beni çok üzdü diye konuştu. \'ÇÖPTEN ÇOK SIKINTIMIZ VAR\' Sarp Köyü sakinlerinden Mehmet Tuzcu ise kıyı şeridinin her noktasına bu şekilde atıklar döküldüğünü fakat Gürcistan tarafının daha temiz olduğunu söyledi. Tuzcu, Maalesef yaşam alanı çok kısıtlı. Çok kötü bir şekilde burası idare ediliyor. Çöp açısından çok sıkıntımız var. Sahil boyunca her taraftan çöp atılıyor buraya. Karşı tarafa gittiğiniz zaman Gürcistan\'a sahilinde çöpü bırakın bir izmarit bile bulamazsınız. Hafriyat ayrı bir sıkıntı, İstanbul\'dan gelen doktor ağabeyimiz çocuğuyla Martı Kayalıkları\'nda denize girdiği sırada neredeyse ezilme tehlikesi yaşadı, son anda kurtuldular. Buraya döküyorlar, daha ileri noktalara döküyorlar. Yetkililer bu sahil yolundan geçerken bunları görmüyor mu ifadesinde bulundu.