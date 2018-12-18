(Görüntülü) Denetimli serbetlik yükümlüleri meslek sahibi oluyor

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) Mersin\'de, denetimli serbetlik yükümlülerine meslek kazandırmak amacı ile hayata geçirilen \'Yeni Hayat Projesi\' kapsamında oluşturulan \'Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi\' açıldı. Merkezde 120 denetimli serbestlik yükümlüsüne \'güneş panellerinden elektrik enerjisi ve sıcak su hazırlama, ahşap içi oymacılığı ve kaynakçılık\' alanında mesleki eğitimler verilecek. Eğitimleri başarı ile tamamlayan yükümlüler, Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan onaylı sertifika almaya hak kazanacak. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'ndeki törene Vali Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, yargı mensupları ve il protokolü katıldı. Kentte 2017\'den bugüne kadar geçen sürede 52 SODES projesi uygulandığını belirten Vali Ali İhsan Su, \"Bu projelerden bir tanesi de Başsavcılığımızın, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün yaptığı projedir. 52 SODES projesi kapsamında; bunların bir kısmı istihdama yönelik projeler. Yani toplumda istihdama yönelik olarak yaptığımız çalışmalarla özellikle dezavantajlı grupta yer alan vatandaşlarımızı istihdama kazandırmak, onlara bir meslek edindirme yönünde ciddi projeler yaptık. Bir taraftan dezavantajlı kesimdeki vatandaşlarımızı, gençlerimizi istihdama kazandırmak için projeler yaparken, bir taraftan da suç işlemiş, suça karışmış, denetimli serbestlik kapsamında uygulamaya koyduğumuz projelerden de bu kardeşlerimizi faydalandırıyoruz. Şuanda proje kapsamında 120 denetimli serbestlik yükümlümüzü istihdama kazandırmak için önemli bir projeyi gerçekleştirmiş oluyoruz\" dedi. Projeye ilişkin bilgiler veren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ise şöyle konuştu: \"\'Hayat İçin Değişim\' SODES projesi ile öncelikli olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanan madde bağımlıları ve farklı denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere mesleki eğitim verilerek istihdamlarının sağlanması ve iş edinmeleri amaç edinilmiştir. Proje kapsamında açılışını yaptığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezimiz ile birlikte, düzenli ve sürekli olarak sürdürelecek güneş panellerinden elektrik enerjisi ve sıcak su hazırlama atölyemiz ile 40 yükümlüye, ayrıca kaynakçılık atölyemiz ile 40 yükümlüye ve yine ahşap içi oymacılığı atölyemiz ile de 40 yükümlüye mesleki eğitimler verilerek toplamda 120 yükümlünün sanat sahibi, iş sahibi olması sağlanacaktır.\" Konuşmaların ardından Vali Su ve beraberindekiler, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi\'nin açılış kurdelesini kesti.