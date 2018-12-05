(Görüntülü) Demre'de dev dalgalar sahildeki istinat duvarını yıktı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre ilçesinde 3 gündür devam eden olumsuz hava koşulları sonrası denizde oluşan dev dalgalar, Sülüklü Sahili\'nde istinat duvarını yıktı, taş dolguları yok etti.



Demre\'ye bağlı Sülüklü Mahallesi sahilinde dün gece yağmur ve rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgalar, sahilin doğu kısmında yer alan ve deniz ile park alanını birbirinden ayıran istinat duvarında hasara yol açtı. Beton duvarın bazı bölümleri yıkılırken bazı bölümleri yan yattı. Sahilin batı kısmındaki taş dolgular ve duvar da dev dalgalar nedeniyle yok oldu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Birimi Sorumlusu Bayram Arıcı, \"Toplamda 150 metrelik Sülüklü Parkı\'nın istinat duvarı yıkıldı. Yolun batı bölümünde de denizle yol arasındaki istinat duvarı ve dolgu maddeleri yok olmuş durumda. Yarın Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden uzman arkadaşlar gelerek, inceleme yapacak. Hasarı en kısa sürede gidermeye çalışacağız\" dedi.