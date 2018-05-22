(Görüntülü) Demirel'in doktoru, İYİ Parti'nin Isparta'da liste başı oldu

Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel\'in manevi kızı olarak bilinen ve 20 yıldır yanından hiç ayrılmayan doktoru Aylin Cesur, Isparta\'dan İYİ Parti 1\'inci sıra milletvekili adayı oldu. Isparta\'da seçim çalışmalarını başlatacak Aylin Cesur, öncesinde anne ve babasının elini öpüp hayır duasını istedi. Siyasi partiler 24 Haziran seçimlerine ilişkin milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu\'na teslim ederken, İYİ Parti\'nin Isparta\'da listesinin ilk sırasında dikkat çeken bir isim yer aldı. Merhum 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in yanından 20 yıl ayrılmayan manevi kızı olarak da bilinen doktoru Aylin Cesur, Demirel\'in doğup büyüdüğü memleketi Isparta\'dan milletvekili adayı oldu. ANNE VE BABASININ HAYIR DUASINI ALDI Bugün Isparta\'ya gelen İYİ Parti\'nin 1\'inci sıra adayı Aylin Cesur, önce anne ve babasıyla görüştü. \"Annemin ve babamın hayır duasıyla çıktık yola. Allah yardımcımız olsun\" mesajıyla sosyal medyadan paylaştığı videoda anne ve babasından hayır dua isteyen Aylin Cesur, \"Beni tıp fakültesi için uğurlarken, ağabeyimi mühendislik fakültesi için uğurlarken bizlere \'Önce ülkemize hayırlı evlatlar olun, bizlere hayırlı evlatlar olun ve manevi değerlerimizi, Atatürk cumhuriyetinin değerlerini kaybetmeyin\' demiştiniz. Sizler bizi yetiştirmek için çok çaba gösterdiniz. Bende size hayırlı evlat olmayı hedef edindim. İyi Türk vatandaşı olmaya ve bize gösterdiğiniz, öğrettiğiniz bu değerleri kaybetmemeye çaba gösterdim. Bundan sonra önümde yeni bir yol var. Sizlerle beraber değerlendirdik ve şimdi o yola çıkıyorum. Aktif siyaset hayatına giriyorum. Rızanız var mı? Rızanızı almaya geldim\" dedi. Anne Aysel Önder, \"Yolun açık olsun kızım. Seni Allah\'a emanet ediyorum. Ağabeyinle ve seninle gurur duydum. Her işte başarılı oldunuz. Bunda da olacağınızı biliyorum. Allah yardımcın olsun\" derken, baba Aydın Önder de \"Sevgili kızım başaracağından hiç şüphem yoktur. Başarılar diliyorum. Yolun açık olsun kendine iyi bak\" diye konuştu. Aylin Cesur, daha sonra anne ve babasının elini öpüp sarıldı.