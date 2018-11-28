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(Görüntülü) Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

28 Kasım 2018 19:00

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra top kapma ve pas çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş katılmadı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın basına ve taraftara kapalı gerçekleştireceği idmanın ardından uçakla İstanbul\'a gidecek.

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