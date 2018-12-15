(Görüntülü) Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, \"İyi oyunumuzla hak ettiğimiz 3 puanı aldık\" dedi. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise paralar ödenmediği için takımı motive edemediğini belirterek, \"Yönetimin gereğini yapması lazım. Artık bu gemi yürümüyor\" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 4 haftadır yakaladıkları çıkışı sürdürdükleri için mutlu olduğunu söyledi. Keleş \"Oyunun genelinde başından sonuna kadar hep üstündük. 4 haftadır iyi oynuyorduk. İç sahada yaşadığımız sıkıntıları da çözdük. Bol gollü bir maç oldu. Gol de yemedik. Sonuçta iyi oyunumuzla hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Oyuncularımıza, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosfer yaşattılar bize. 5 maçta 13 puan aldık. Çıkışımız devam ediyor. Bu maçın sevincini yaşayacağız ve Galatasaray maçına hazırlanacağız. Takım halinde çok güzel bir hava yakaladık. Oyuncularım inanılmaz birliktelik yaşıyor. Onlara teşekkür ediyorum. Oyun olarak da müthiş işler yapıyorlar. Bunlar sahaya da yansıyor\" dedi.

İSMAİL KARTAL: \"GEMİ ARTIK YÜRÜMÜYOR\"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise bugün çok fazla futbol konuşmayacağını belirterek, \"Maçın 43-44\'üncü dakikasına kadar çok normal ve dengeli giden bir maç vardı. Rakip de bize pozisyon vermemişti. Basit bir hatadan dolayı penaltı, ardından basit hata ile 2-0 oldu. 2-0 geriye düştükten sonra zaten oyun içinde mecburi değişiklikler yaptık. Hafta içi de buraya gelirken 5-6 sakat oyuncumuz vardı. Bunlarla beraber kırılgan bir takım olduğumuz için hemen gardımız düştü. Bugün mağlup olduk. Sivasspor haklı bir galibiyet elde etmiştir. İyi bir takım, kendilerini tebrik ediyorum. Bugün kaldı ki ekonomik sıkıntılarla boğuşan bu takımın unutmayalım ki ligde büyük takımların bile ciddi sıkıntıları varken biz bugün 20 puan topladık. 1.5 yıldır çok büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Ankaragücü\'nün destek almadığından bahsedilse de sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde devlet büyüklerimizin Ankaragücü\'ne büyük destek ve katkıları olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanıma, devlet büyüklerimize, ben göreve geldiğimden bugüne kadar büyük Ankaragücü camiasının tekrar ayaklanması, şahlanması, başarılı günlerini yakalayabilmesi için, bugünler için yapmış olduğu desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Başkan ve yönetim kulübe kaynak ve destek bulma konusunda yeterli olamadılar. Kaynak bulmak ve futbolcuların ekonomik sorunlarını gidermek benim benim işim olsaydı, gecemi gündüzüme katar, bunu da halletmek için elimden geleni yapardım. Kaldı ki ekonomik sıkıntılarla boğuşan futbolcularımızın dertlerine ve sorunlarının tek muhatabı biziz. Bu noktada binbir zorlukla bugünlere getirdiğimiz kulübümüzü daha iyi yerlere getirebilecek insanların önünü açmak, belki de Ankaragücü kulübüne ve büyük cefakar taraftarlarına yapılabilecek en büyük hizmettir. Ben bu noktada sorumluluk almaya hazırım. Ama kaldı ki sorunlar teknik değil, tamamen ekonomik sorunlar ve bunun ortaya çıkardığı diğer psikolojik ve sosyal sorunlar. Herkesin sorumluklarını bilmesi ve gereğini yerine getirmesi gerekir. Biz oyuncularımla 6 aydır kimse burada 1 kuruş para almıyor. Geçen seneden futbolcularımın alacakları var. Bugün mağlup olduk. Ama son 1.5-2 aydır ben takımı motive edemeyecek duruma geldim. Çok sakatlarımızın olması, antrenmana çıkmamak, oyuncularım haklı olarak, kendi alacaklarını alamadığı için, maalesef maçlara yeteri derecede iyi konsantre olamadıkları için, biz de iyi motive edemediğimiz için son 5 haftadır düşüş yaşıyoruz. Bugün tek üzüntüm buraya kadar bizi destekleyen, bize inanan ve güvenen, her zaman yanımızda olan büyük Ankaragücü taraftarlarının böylesine çok kötü bir futbolla mağlup olarak buradan evlerine gittikleri için onlar adına çok üzgünüm. Bu şartlar altında ben ve ekibim şu an 20 puandayız. Elimizden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum şu ana kadar. Kendi adıma Ankaragücü\'nün başarısı için, geleceği için, yapılması gerekecek bir şey varsa kendi adıma elimden geleni yapmaya hazırım. Bunu herkes, bütün Ankargücü taraftarı bilsin. Ama başkan ve yönetimin de bu saatten sonra artık bir şey yapması lazım. Artık gemi yürümüyor\" dedi.

İstifa etmediğini belirten Kartal, \"Gerekirse başkan ve yönetim değerlendirmesini yapacak. Kulübün menfaati için, camia için başkan bana derse, ben seve seve bu camia için, taraftar için gereğini yaparım. Yönetim bize destek verecek, kaynak yaratacak, takımın alacaklarını verecek, devre arasında transfer yapacak. 6 aydır bu çocukların paraları ödenmiyor, bunlar ödenecek ki takımı motive edelim. Herkes kendi sorumluluğunu biliyorum. Başkan ve yönetimin de alması gerekiyor. Almayacaklarsa herkes kendi yoluna\" dedi.