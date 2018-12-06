(Görüntülü) Dede torun, topladıkları mavi kapaklarla engellileri sevindiriyor

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de işçi emeklisi Halit Aydoğdu (72) ile torunu Melike Sarıtaş (16), 11 yılda 47 ton mavi kapak topladı. Dede- torun topladıkları mavi kapaklarla aldığı 165 tekerlekli sandalyenin 12\'sini bugün ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim etti. Sümer Mahallesi\'nde oturan emekli Halit Aydoğdu ile torunu Gazi Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Melike Sarıtaş, 11 yıldır engelliler için mavi plastik kapak topluyor. Aydoğdu ve torunu, topladıkları kapakları geri dönüşüm şirketine satıp engelliler için tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Halit Aydoğdu, torunu Melike Saratış ile topladıkları 47 ton mavi kapak karşılığında bugüne kadar 165 tekerlekli sandalye aldı. Bunların çoğunu Eskişehir ve çeşitli illerdeki ihtiyaç sahibi engellilere dağıtan dede, torun son olarak 12 tekerlekli sandalyeyi de Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde düzenlenen törende engelli öğrencilere teslim etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Vekili ve Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, okul müdürleri, engelli öğrenciler ile aileleri, dede Halil Aydoğdu ve torun Melike Sarıtaş katıldı. Vali Yardımcısı Vekili Erdinç Yılmaz, \"Sizleri gönülden kutluyorum dede torun olarak. Bu kutlu, hayırlı yolunuzda size destek olmayı görevimiz olarak görüyorum. Toplum olarak, millet olarak var olmamız, mutlu olmamız, huzur içerisinde yaşamamız sizler gibi örnek insanların çok katkısı olduğunu düşünüyorum\" dedi. \'DEDE VE TORUN ARTIK MARKALAŞTI\' İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de \"Dede ve torun artık markalaştılar. Bize ilk geldikleri zaman duyduklarıma inanamadım. Çok güzel bir amaç için yola çıkılmış ve güzel mesafe katedilmiş. Biz bir olmanın, beraber olmanın, bir arada yaşamanın mutluluğunu tatmak istiyorsak bu türden yardımlaşma duygularının sürekli ayakta tutmamız gerekli\" diye konuştu. \'ARABALARI VERDİKÇE SEVİNİYORUM\' Topladıkları mavi kapaklarla aldıkları tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim ettikçe çok mutlu olduklarını ifade eden Halit Aydoğdu ise şöyle konuştu: \"Bugün 12 okula tekerlekli sandalye verdik. 12 tane kardeşim seviniyor. İnşallah nice sayısız arabalara erişeceğimize şimdiden söz veriyorum. Biz bu işi bir günlük, bir yıllık değil devamlı yapacağımıza söz verdik. Bugüne kadar 47 tondan fazla kapak topladık. Bugün 165\'inci araba sahibine ulaşıyor. Arabaları verdikçe seviniyorum, mutluluktan uçuyorum.\" \'ONLAR MUTLU OLDUKÇA BİZ DAHA MUTLU OLUYORUZ\' Melike Sarıtaş da \"Dedemle birlikte 150 tekerlekli sandalye alabilme hedefimiz vardı. Bu hedefimize ulaştık, kardeşlerimizin yüzündeki mutluluğa sebep olduk. Onlar mutlu oldukça biz daha mutlu oluyoruz. Sosyal medyada açtığımız hesap sayesinde çok fazla destek görüyoruz. Artık sosyal medyada kötü haberlerin değil iyiliklerin yayılmasını istiyoruz\" dedi.