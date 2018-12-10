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(Görüntülü) DEAŞ şüphelisi 9 Iraklı mülteci adliyeye sevk edildi

Harun GÖKÇEOĞLU YOZGAT,(DHA)- Yozgat'ta, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 9 kişi adliyeye sevk edildi

10 Aralık 2018 13:32

Harun GÖKÇEOĞLU YOZGAT,(DHA)- Yozgat\'ta, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 9 kişi adliyeye sevk edildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından sürdürülen, terör örgütü DEAŞ\'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Irak uyruklu 9 kişinin, Yozgat Emniyet Müdürlüğü?nde yapılan işlemleri tamamlandı. Bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Irak uyruklu Y.M, F.J, A.Z, M.A, T.A, Q.A, H.M, O.A. ve S.I. isimli 9 kişi mahkemeye çıkartılmak üzere Yozgat Adalet Sarayına götürüldü.

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