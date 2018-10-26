(Görüntülü) DEAŞ OPERASYONUNDA 11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

DEAŞ OPERASYONUNDA 11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ KOCAELİ\'de, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan, çatışma bölgelerinde bulunan ve bölgelere eleman temin eden, Türkiye\'ye illegal yollarla giren örgüt mensuplarına lojistik destek sağlayan 11 kişiyi tespit etti. Salı günü İzmit, Darıca, Kartepe, Dilovası, Derince ve İstanbul\'da düzenlenen operasyonda A.F.B., M.K., C.A., A.S., R.N., K.K., R.T., M.D., G.D., C.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 kişi Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi. Zanlıların adliyeye getirildiği sırada zanlılar ve yakınları gazetecilere saldırdı. Gazetecileri darp etmeye çalışan şahıslar polis tarafından engellenirken, adliye girişinde ise zanlılar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Görüntü Dökümü ------------------ -Zanlıların adliyeye çıkışı -Gazetecilere saldırı anı -Detay Haber Selda Hatun TAN-KAMERA Dinçer AKBİRİZMİT(Kocaeli),(DHA) (Tür: Yurt)