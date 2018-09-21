(Görüntülü) Davul çalarken kendinden geçiyor

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesinde 5 yaşında davul çalmaya başlayan ve bunu meslek haline getiren Tahsin Dikici (35), kendisine has çalma yöntemiyle kentte aranan davulcu oldu. Dikici, düğünlerde ve eğlence mekanlarında davul çalarken kendinden geçiyor. Tahsin Dikici\'nin yere yatarak davul çalması, davulu bacak arasına alıp, başını rockçılar gibi sallayarak ilginç vücut hareketleriyle eğlenceli hale getirdiği şov, çaldığı düğünlerdeki davetliler tarafından ilgiyle izleniyor. Dikici, davul çalarken kendisinde farklı bir enerji ortaya çıktığını ve bunu da hareketlerine yansıttığını söyledi.



Çanakkale\'de, nişan, düğün ve sünnet törenlerinin yanı sıra eğlence mekanlarında davul çalan Tahsin Dikici, yaptığı şovlarla sosyal medyada fenomen haline geldi. Lapseki ilçesinde yaşayan, kentte ve sosyal medyada \'Davulcu Tahsin\' diye tanınan Dikici, 30 yıldır mesleğini aşkla yapıyor. Davul çalarken kendinden geçen Dikici\'nin çeşitli hareketlerle eğlenceli hale getirdiği şovu, vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.



\'İŞİN SIRRI AŞK VE SEVDA\'



Davulcu Tahsin Dikici\'nin düğünlerde yaptığı şovlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilerek, sosyal medyada paylaşılıyor ve çok sayıda kişi tarafından izleniyor. Dikici, davul çalarken kendisinde farklı bir enerji ortaya çıktığını belirterek, işin sırrının aşk ile sevda olduğunu belirtti. Tahsin Dikici, \"Bu aşk, sevda. Ben davulu çaldığım zaman, gözlerimi kapattığım zaman, iki tane kızım var, onları düşünerek çalıyorum. Gözlerimi kapattığım zaman konserde olduğumu düşünüyorum. Hayal ile çalıyorum. Binlerce insana konserde şov yapıyorum gibi düşünüyorum. Gözlerimi kapattığımda insanlara karşı öyle çalıyorum davulu. Sahneye çıktığım zaman farklı bir enerji hissediyorum. Bu enerjiyi insanlara verebilmek çok önemli\" dedi.



\'SEN NE İÇTİN DİYE SORUYORLAR\'



Davul şovunu izleyen birçok kişinin şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Tahsin Dikici, \"Ben mesela üzülüyorum, bizim müzisyen arkadaşlarımız var, davul çalmak bile istemiyorlar. İnsan biraz verecek kendinden, çabalayacaksın. İnsanlara elektrik vereceksin. Ben yerlere yatıyorum davul çalarken. Kalkıyorum, yatıyorum, zıplıyorum. Şekilden şekilde sokuyorum kendimi. Bana \'Sen ne içtin?\' diye soruyorlar. Bu içmek değil, aşk bu, sevda bu. Bu kalpten gelen bir şey yani\" diye konuştu.



