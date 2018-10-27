(Görüntülü) Davayı kazandı, davul zurna ile akaryakıt istasyonunu açtı

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA)DÜZCE\'de, babası Lütfi Gaydanoğlu\'ndan miras kalan akaryakıt istasyonunu açılan sava donrası kapatmak zorunda kalan ve astığı afişlerle adalet arayan Nihat Gaydanoğlu, açtığı karşı davayı kazandı. Mahkeme kararı sonrası istasyonun sahibi olan Gaydanoğlu, davul zurna eşliğinde oyun havası oynayarak istasyonunu yeniden faaliyete açtı. Düzce\'de, 50 yıl önce Kervan Akaryakıt Doğalgaz, Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi\'ni kuran Lütfi Gaydanoğlu, geçen yıl yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası Lütfi Gaydanoğlu, ölmeden önce, 22 Ocak 2015 tarihinde noter aracılığıyla kızı L.S. ve L.S.\'nin çocuklarını mirasından çıkardı. Gaydanoğlu\'nun oğulları B.G. ile O.G. ise mirastan kendilerine düşen değerde nakit para alarak, noter kanalıyla mirasçılıktan feragat etti. Ancak Gaydanoğlu\'nun kızı L.S., Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi\'ne başvurarak, mirasa ortak olmak istediği yönünde dava açtı. Mahkeme heyeti, mirastan ret ve feragat davaları bitmeden mirasçılık belgesi verilemeyeceği yönünde karar verdi. Bunun üzerine L.S., aynı davayı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi\'nde de açtı ve mahkeme heyeti, L.S.\'yi mirasçı olarak kabul etti. Heyet, mirası mirasçılar arasında Lütfü Gaydanoğlu\'nun eşine 2 pay, 6 çocuğuna ise 1\'er pay olmak üzere 8 paya böldü. Akaryakıt istasyonu kapatıldı. DAVAYI KAZANDI Akaryakıt istasyonunu işleten Nihat Gaydanoğlu kapanan akaryakıt istasyonunun her tarafına afişler asarak adalet arayışında bulunurken, yürütmenin durdurulması yönünde dava açtı. Mahkeme yürütmenin durdurulması davasını kabul ederek, Nihat Gaydanoğlu lehine karar verdi ve istasyonu işletebileceğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme kararı ile EPDK\'ya giden Nihat Gaydanoğlu, akaryakıt istasyonuna akaryakıt veren şirkete giderek işletme ruhsatını gösterdi ve şirket onay verdi. Hukuk mücadelesini kazanan Nihat Gaydanoğlu, akaryakıt istasyonunun girişine bu kez \'Açıldık\' yazarak, istasyonun açılışını ve mahkeme kararını davul zurna eşliğinde oyun havası oynayarak kutladı. Gaydanoğlu, eşi ile birlikte keman eşliğinde dans etti. HAKLI OLAN KAZANDI İstasyonunu tekrar açan Nihat Gaydanoğlu, haklı olanın kazandığını belirterek,Hukuk mücadelesini kazandık. Zaten haklıydık ve haklı olduğumuzu herkes biliyordu. Burada sadece bir hakimin verdiği yanlış kararla ilgili olarak biz bu noktaya geldik. Bu noktaya gelmemize sebep olan babamın 3 çocuğunun da suçları var. Onların da bir hakkı varsa alsınlar. Bunun hukuki yolları var. dedi.