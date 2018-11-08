(Görüntülü) Datça'da kızılçam ağaçlarında böcek tehdidi

Mehmet ÇİL DATÇA (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Datça ilçesinde özellikle kızılçam ağaçlarını tehdit eden Akdeniz çam kabuk böceği, takibe alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü\'nün koordinasyonunda, Anadolu Doğa ve Kültür Koruma Kooperatifi (AnaDOKU) tarafından yürütülen \'Yeşil Bereliler Projesi\' kapsamında, Akdeniz çam kabuk böceğine karşı, Datça ve Bozburun özel çevre koruma alanlarında yapılan mücadele çalışmaları, izlenerek kayıt altına alınıyor. Ormancıların \'dumansız yangın\' olarak adlandırdığı, son yıllarda ormanlık alanlarda sıkça görülmeye başlanan Akdeniz çam kabuk böcekleri, Datça\'yı da tehdit eder hale geldi. Datça Yarımadası\'nın Akdeniz kıyısındaki ormanlarında yüzlerce kızılçam ağacının kuruması, yetkilileri harekete geçirdi. Zararlıya karşı, feromon tuzaklarıyla biyolojik mücadele yürütülürken; kurtarılamayan ağaçlar kesilip, kireçleniyor. Yapılan çalışmalar izlenerek, hazırlanan raporlar bakanlık yetkililerine ulaştırılıyor. Bu kapsamda Marmaris Çevre Şube Müdürlüğü ile AnaDOKU\'dan bir ekip, muhtarların da katılımıyla ilçedeki ormanlarda inceleme yaptı. Datça\'da karayoluyla gidilemeyen İnceburun, Çetisuyu ve İncirli İn adlı koylara gezi teknesiyle giden ekip, Akdeniz çam kabuk böceklerinin bölgedeki ormanlara verdiği tahribatı yerinde tespit etti. Marmaris Çevre Şube Müdürü Hasan Dereağzı, Türkiye çapında 4 il ve 6 özel çevre koruma bölgesinde uzman ekiplerce gözlemlerin yapıldığını belirterek, Ekipler, arazide bizim gözümüz, kulağımız oluyor. Akdeniz çam kabuk böceğinin ormanlarımıza verdiği tahribat yerinde tespit ediliyor. Bu böcekler, özellikle kızılçam ağaçlarını kurutarak, doğaya zarar veriyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz çam kabuk böceklerine karşı Feromon denilen, biyoteknik mücadele yürütüyor. Yapılan çalışmalar bakanlığımız tarafında değerlendirilerek, bu böceklere karşı mutlaka çözüm bulunacaktır dedi. KURUYAN AĞAÇLAR KESİLİP KİREÇLENİYOR AnaDOKU görevlisi ve Yeşil Bereliler Proje sorumlusu biyolog Melike Sezer Yorulmaz ise, Akdeniz çam kabuk böceği ile mücadele çalışmalarını anlattı. Feromon tuzakları hakkında bilgi veren Yorulmaz, Böceğin dişisinin kokusu, feromon tuzaklarının içine konuluyor. Tuzaklar daha sonra, kızılçam ağaçlarına asılıyor. Erkek böcek, dişisinin kokusunu zannederek içine girdiği tuzakta ölüyor. Böceklerin etkili olduğu ve kurtarılamayacak hale gelen ağaçlar kesilip, bulunduğu yerde kireçleniyor dedi. İnceleme gezisine katılan İskele Mahallesi Muhtarı Metin Karadağlı ise Akdeniz çam kabuk böceği ile mücadelenin önemine dikkat çekti. Karadağlı, Çam ağaçlarının kuruması bizleri endişelendiriyordu. Nasıl mücadele edileceğini bilmiyorduk. Uzman ekiplerce mücadeleye başlanması bizi mutlu etti dedi.