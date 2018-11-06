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(Görüntülü) Datça'da 'giysi destek evi' açıldı

Mehmet ÇİL DATÇA (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Datça ilçesinde, dar gelirlilerin ihtiyaçlarını karşılayarak toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla 'Giysi Destek Evi' hizmete açıldı

06 Kasım 2018 15:05

Mehmet ÇİL DATÇA (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, dar gelirlilerin ihtiyaçlarını karşılayarak toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla \'Giysi Destek Evi\' hizmete açıldı.Datça Belediyesi tarafından \'Giymiyorsan giydir\' sloganıyla kurulan Giysi Destek Evi\'nde; çocuk, kadın ve erkek giysileri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak. Cumhuriyet Meydanı Kumluk Plajı\'ndaki Çatal Mağara\'da hizmet verecek olan Giysi Destek Evi\'nin açılışı; Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, Belediye Başkan yardımcısı İnci Bilgin ve Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan tarafından yapıldı. Başkan Uçar, belediyenin anlamlı çalışmalarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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