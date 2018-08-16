(Görüntülü) Darülaceze sakinleri bayrama erken girdi

İSTANBUL, (DHA) - DARÜLACEZE sakinleri, Kurban Bayramı öncesi düzenlenen konser ve etkinliklerle doyasıya eğlendi.





Darülaceze sakinleri, Şişli Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi düzenlenen etkinliklerle eğlenceli bir gün geçirdi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve beraberindeki ekip, burada bulunan kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşların bayramlarını kutlayarak, onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Vatandaşların tek tek hatırını soran İnönü, daha sonra Levent Işıktekin Project tarafından düzenlenen ve eskimeyen şarkılardan oluşan konseri Darülaceze sakinleriyle birlikte izledi. İnönü’ye, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de eşlik etti.





“EN ÖNEMLİ KURUMLARIMIZDAN BİRİSİ”





Gerçekleşen programda açıklamalarda bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Burası, hem eski olması açısından hem de verdiği hizmet açısından en önemli kurumlarımızdan birisi. Biz elimizden geldiğince, Darülaceze ile birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Burası hakikaten çok özel bir kurum. Buradaki idareyi kutluyorum, iyi bir idare var. Bu gibi yerler dikkatle idare edilmezlerse, kalan arkadaşlarımız sıkıntı çekebiliyorlar. Görüyorum ki herkesin gözü parlıyor. Hepinizin bayramını kutluyorum. Hepinize sağlık diliyorum” diye konuştu.





“ÇOK MUTLUYUM”





Darülaceze sakinlerinden 67 yaşındaki Tahir Yılmazlar ise, “17 seneden beri buradayım ve mutluyum. Böyle şarkılardan, gelen ziyaretçilerden çok mutluyum. Çok sık ziyarete geliyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onlarla konuşup, dertleşebiliyoruz” dedi.





80 yaşındaki Mustafa Dündar da, böyle etkinliklere çok ihtiyaçları olduğunu, az rastlanan bir etkinliğe eksiksiz bir şekilde imza attıkları için emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.





ESKİMEYEN ŞARKILARLA GEÇMİŞE YOLCULUK YAPILDI





Darülaceze sakinleri, Levent Işıktekin Project tarafından verilen konserle eğlendi. Hareketli şarkılar ile doyasıya oynayan ve eğlenen vatandaşlar günün stresini atarken, bir döneme damgasını vurmuş eskimeyen birçok şarkı ile de adeta geçmişe yolculuk yaptı. Yatalak olan hastalar ise, hasta yatakları ile birlikte bahçeye çıkarak eğlencenin tadını çıkardı. Düzenlenen etkinlikte mutlulukları gözlerinden okunan vatandaşlar, bu gibi organizasyonların devam etmesi gerektiğini söyledi.



