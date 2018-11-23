(Görüntülü) Darende'deki kazada ölenler gözyaşlarıyla toprağa verildi (Aktüel)

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- İSTANBUL\'da vefat eden Şerife Alptekin\'in cenazesini Malatya\'nın Hekimhan ilçesine götürenlerin içinde bulunduğu minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 7 kişiden 6\'sı ile Alptekin\'in cenazesi, Malatya\'da toprağa verildi. 1 kişinin cenazesi ise İstanbul\'da toprağa verildi. Kaza, dün sabah saatlerinde Darende- Malatya karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul\'da vefat eden Şerife Alptekin cenazesi, yakınları tarafından memleketi Malatya\'nın Hekimhan ilçesine götürülmek istendi. Ümraniye Belediyesi, Şerife Alptekin\'in cenazesi ile akrabalarının memlekete gitmesi için Cevdet Aysel yönetimindeki 34 AFA 667 plakalı midibüsü tahsis etti. Cevdet Aysel\'in kullandığı midibüs, Darende\'nin Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı ve taklalar atarak devrildi. Kazayı görenlerin yardımına koştuğu midibüstekiler için sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Ekipler sevk edildikleri bölgede yaralıları midibüsten çıkarıp ilk müdahaleleri yaparken, midibüste bulunan yolculardan Nesrin Alptekin (48), Cuma Alptekin (45), Zeynep Alptekin (35), Derya Alptekin (35), Gültaze Karaca (68), Mesut Akgün (38) ve Sevim Topay (58) hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Gültaze Karaca\'nın cenazesi defnedilmek üzere İstanbul\'a gönderilirken, diğer 6 kişi ve İstanbul\'da vefat eden Şerife Alptekin için Malatya Şehir Mezarlığı\'ndaki camide tören düzenlendi. Törene AK Parti milletvekilleri Ahmet Çakır ile Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, yaşamını yitirenlerin akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Ölenlerin yakınlarının gözyaşı döktüğü törende İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından 7 kişi, Şehir Mezarlığı\'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.