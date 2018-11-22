(Görüntülü) Darende'de midibüs devrildi: 6 ölü, 16 yaralı (2)

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - İSTANBUL\'da vefat eden Şerife Alptekin\'in cenazesinin ve yakınlarının bulunduğu midibüs, Malatya\'nın Hekimhan ilçesine giderken, Darende ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, midibüste bulunan 6 kişi öldü, 16 kişi ise yaralandı. Olay yerinde kalbi duran bir kişi, hastanede yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Kaza, sabah saatlerinde Darende-Malatya karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul\'da vefat eden Şerife Alptekin cenazesi, yakınları tarafından memleketi Malatya\'nın Hekimhan ilçesine götürülmek istendi. Ümraniye Belediyesi, Şerife Alptekin\'in cenazesi ile akrabalarının memlekete gitmesi için Cevdet Aysel yönetimindeki 34 AFA 667 plakalı midibüsü tahsis etti. Cevdet Aysel\'in kullandığı midibüs, Darende\'nin Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı ve taklalar atarak devrildi. Kazayı görenlerin yardımına koştuğu midibüstekiler için sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Ekipler sevk edildikleri bölgede yaralıları midibüsten çıkarıp ilk müdahaleleri yaparken, midibüste bulunan yolculardan Nesrin Alptekin, Cuma Alptekin, Zeynep Alptekin, Derya Alptekin, Gültaze Karaca ve Mesut Akgün\'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Kazanın ardından kalbi duran bir kişi de götürüldüğü hastanede yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü. Kazada yaralanan sürücü Cevdet Aysel ile Sevim Alptekin, Gül Alptekin, Mustafa Alptekin, Zeytun Alptekin, Burhan Alptekin, Seyfettin Alptekin, Ezgisu Alptekin, Cerennaz Alptekin, Ege Alptekin, Zeynep Erkaya, Mehmet Özbey, Aydın Kara, Okay Yılmaz, Songül Yılmaz ile Sevim Topay\'ın tedavilerine ise kaldırıldıkları hastanede devam ediliyor. Yaralılardan Mustafa Alptekin, Ezgisu Alptekin ve Sevim Topay\'ın hayati tehlikelerinin ise sürdüğü bildirildi. Kazayı duyan yakınları da kentteki hastanelere akın etti. Kazada 6 kişinin öldüğünü öğrenenler gözyaşı dökerken, sinir krizi geçiren bazı kişilere de acil servislerde müdahale edildi. Kazada ölen 6 kişinin cansiz bedeni ile İstanbul\'da ölen Şerife Alptekin cenazesi, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.