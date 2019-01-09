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Spor

(Görüntülü) Damien Comolli Antalya'ya geldi

Olgucan KALKAN / ANTALYA,(DHA)   Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını basına açık olarak gerçekleştirdi

09 Ocak 2019 15:36

Olgucan KALKAN / ANTALYA,(DHA)


 

Spor Toto Süper Lig\'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya\'nın Belek beldesinde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını basına açık olarak gerçekleştirdi. Bir süredir transfer görüşmeleri için İstanbul\'da olan sportif direktör Damien Comolli de sarı-lacivertli ekibin Antalya kampına katıldı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım toplantısıyla başladı. Ardından oyuncular bireysel olarak ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Karma olarak yapılan top çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5\'e 2, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Öte yandan antrenmanı takip eden sportif direktör Damien Comolli\'in bir süre telefonla konuşması da, \'transfer çalışmalarına devam ediyor\' şeklinde yorumlandı.

 

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