(Görüntülü) DALIŞ TUTKUNLARINA ÇAĞRI

(Haber- Kamera Latif SANSÜR KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, profesyonel dalgıç ekibi, geçen yıl ekim ayında dalış sırasında bulunan, 30 yıl öncesine ait uçak batığına geçtiğimiz gün bir kez daha daldı. Dalgıçlar, dalış tutkunları ile dalış fotoğrafçılarını Kuşadası\'na davet etti. Dilek Yarımadası Kalamakı Milli Parkı açıklarında 30 yıl önce düşen ve iki pilotu sağ kurtulan uçağı, geçen ekim ayında bulan profesyonel dalgıçlar, batığa tekrar dalış yaptı. Teknolojinin son gereçlerini kullanan dalış eğitmeni ve profesyonel dalgıçlar Tağmaç Saraçoğlu, Kubilay Akgür, Fatih Özdemir, Bahattin Memişoğlu, uçak batığına yolculuklarını baştan sona kayıt altına aldı. Uçağın, motorunun arızalanarak düştüğünü, içindeki 2 pilotun da o dönem sağ olarak kurtarıldığını duyduklarını söyleyen Saraçoğlu, Uçağa geçen sene 4 arkadaş, uzun araştırmalarından sonra ulaştık. Araştırmalarımı sırasında kapalı devre (sualtında daha uzun süre kalabilmeyi sağlayan makineler) cihazlar ve daha geniş bölgeyi tarayabilmek için Sualtı scooter\'ı (sualtı motosikletleri) kullandık. Ve sonunda güzel karşılaşmayı gerçekleştirdik. Sualtında uçağı ilk gören arkadaşımız Cüneyt Çakın\'dı. Uçağın kimliğini tam olarak bilemiyoruz. Uçağın üzeri dragana ve yosun kaplı. Bu yüzden hiçbir işarete ulaşamadık. Araştırmalarımız hala devam ediyor. Zaman zaman dalışlar gerçekleştirip ipuçları bulmaya çalışıyoruz. Son yaptığımız dalışlarda sualtında çok güzel görüntüler aldık. Uçak, yaklaşık 30 metrede. Bölge çok güzel. Güzel, duvar dalışı yapabilecek noktalar var. Uçağa dalışa 2 yıldız dalıcılar katılabilirler. Mesafe olarak yaklaşık 1 saatte Kuşadası\'ndan batığa ulaşılıyor. Buraya düzenli dalışlar yapmayı planlıyoruz. Kuşadası\'na sportif dalış limitlerinde yeni bir dalış noktası kazandırmış olduk. Uçak ters ve sağlam vaziyette duruyor. Maceraperest dalış fotoğrafçıları için muhteşem bir atmosfer var dedi. Dalış tutkunları ile dalış fotoğrafçılarını Kuşadası\'na davet etti.