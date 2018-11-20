(Görüntülü) Dalından limon ve portakal topladılar

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'e Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında kente gelen yabancı konuklar, ilk kez gittikleri narenciye bahçesinde dalından limon ve portakal topladı. Uluslararası Narenciye Festivali, kesin olmayan rakamlara göre 2 günde yaklaşık 300 bin ziyaretçi ile sona ererken, gelen grupların kentteki gezisi sürüyor. Festival sonrası Mersin Ticaret Borsası ev sahipliğinde kentte kalan konuklar, merkez Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’ndeki bir narenciye bahçesine götürüldü. Burada Mersin Turunçgil Üreticileri Başkanı Ahmet Dursen Şahin, Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Sarı ve yöneticileri tarafından kentteki narenciye potansiyeli ve üretimi hakkında bilgi verildi. Ardından da hayatlarında ilk kez dalında limon ve portakal gören yabancı konuklar, kopartıp topladı. Farklı ülkelerden gelen yabancı konuklar bahçede çalışanların ilgi odağı olurken günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi. Yaklaşık 2 saat bahçede kalan yabancı konuklar daha sonra ise paketleme fabrikasına geçti. Burada da işçilerle birlikte narenciye paketlemesi yapan yabancı konuklar, ihracat için hazırlanan ürünleri de yakından gördü. Tataristan’dan gelen Aliye Gizatulina, ilk kez geldiği Türkiye’de unutulmaz anlar yaşadığını belirterek, \"Türklerin bize yaklaşımı hoşumuza gitti. İlk defa bir narenciye bahçesine girdim. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Türkiye\'de görmek nasip oldu. Bahçede narenciye ürünlerinden toparladık. Çok güzel bir andı. Unutulmayacak bir gün yaşadık\" dedi. Kırgızistanlı Begimay Najimidinova, iki gün süren festivalde önemli anılar biriktirdiğini ifade ederek, \"Hayatında ilk defa narenciye hasadı yaptım. Daha önce hiç toplamamıştım. Bu ilk deneyimimdi benim. İyi ve çok güzeldi. Böyle bir duyguda ilk defa yaşıyorum. Mersin şehri çok güzel ve insanları çok misafirperver. Türkiye\'ye çok teşekkür ediyoruz biz çok güzel ağırladılar\" diye konuştu. Tataristanlı dansçı Aliya Gizatulina ise \"İlk defa bir narenciye bahçesine girdim. Bahçede narenciye ürünlerinden topladık. Çok güzel bir andı. Unutulmayacak bir gün yaşadık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemde bunları herkese anlatacağım\" dedi. Ukrayna’dan gelen Andrey Osınskiy de ülkesinde narenciye bahçelerinin olmadığını vurgulayarak, \"Bahçeye hasat için ilk geldiğimizde Ukrayna\'da bunun gibi yerlerinden olmadığını hissettim. Burada kendi ellerimizle limon ve portakal toplayabildik. Çok harika bir yer\" diye konuştu.