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(Görüntülü) Dalgıçlar, Porsuk Çayı'na düştüğü iddia edilen kişiyi aradı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, görgü tanığının Porsuk Çayı'na bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatan dalgıçların araması sonuç vermedi

18 Ocak 2019 04:47

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, görgü tanığının Porsuk Çayı\'na bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatan dalgıçların araması sonuç vermedi. Çalışmalara ara verildi.

Yeni Mahalle Suboyu Sokak\'tan geçen Porsuk Çayı\'nda, mahalle sakinlerinden Hamza Kaya, bir kişinin suda çırpındığını görüp polise haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi\'nde görevli dalgıçlar, suya girerek, arama yaptı. Görgü tanığı Kaya\'nın gösterdiği bölgede aramalarını yoğunlaştıran dalgıçlar, sonuç alamayınca sudan çıktı. Yaklaşık bir saat süren aramadan sonra çalışmalara ara verildi.

 

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