(Görüntülü) Dağlıcalı çocuklar, liseye gitmek istiyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine bağlı, adı hep terör olayları ile gündeme gelen Dağlıca köyünde yaşayan 15 çocuk, eğitimlerini sürdürebilmek için yetkililerden yardım istedi. Ortaokulu köyde okuyan çocuklar, liseye gitmek istediklerini belirterek taşımalı sistemle bunun mümkün olabileceğini söyledi. Yüksekova\'ya 54 kilometre uzaklıktaki Irak sınırına yakın Dağlıca köyünde, Hudut Tabur Komutanlığı ve çevresindeki 7 üs bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, eller tetikte, gece gündüz hudut güvenliğini sağlayıp, teröristlere göz açtırmazken, bölgede yaşayan vatandaşlar ise artık çocuklarını okutmak istiyor. Huzurun hakim olmasıyla birlikte 2014 yılında başlatılan çalışmalarla geçen ay asfalt yola kavuşan Dağlıca köyünün muhtarı Yakup Pertev, köylerinde ilkokul ve ortaokulun bulunduğunu, ancak lisenin olmadığını kaydetti. Muhtar Pertev, bu nedenle çocukların eğitiminin yarım kaldığını belirtti. Maddi durumu iyi olan ailelerin Yüksekova ilçe merkezinde ev kiralayarak çocuklarını liseye gönderebildiğini, ancak diğerlerinin ise böyle bir imkanının olmadığını ifade eden Yakup Pertev, 15 çocuğun mağdur olduğunu anlattı. Muhtar Pertev, bu sorununun taşımalı sistemle giderilebileceğini bildirdi. Çocuklar ise yolun asfaltlanmasından sonra ilçe merkezi ile mesafenin yarım saate düştüğünü, bundan dolayı da sabah gidip akşam dönebileceklerini ifade ederek, taşımalı sistemden yararlanarak eğitimlerine devam etmek istediklerini söyledi.