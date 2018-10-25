(Görüntülü) Dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

ADANA?nın Aladağ ilçesi ki dağda 4 gündür mahsur kalan 2 keçi Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü dağcıları (PRODOSS) tarafından kurtarıldı. Meydan yaylasında hayvancılık yapan Alim Soydan, Karlık mevkide kayalıklarda 2 keçinin kaldığını tespit etti. Bölgenin uçurum olması nedeniyle kendi imkanlarıyla keçileri çıkaramayan Soydan, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine PRODOSS ekibinden yardım istedi. Dağcı antrenör Murat Arıkan, kurtarma ekibi oluşturarak önce zorlu bölgede keşif yaptı. Emniyetli ve en uygun yerlerde iniş istasyonları kuran kurtarma ekipleri keçilerin bulunduğu bölgeye halat yardımıyla indi. 4 gün aç, susuz kalan 2 keçi 3 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Keçilerin sahibi Alim Soydan kurtarma ekibine teşekkür ederken, keçilerden umudunu kestiğini, acı çekmesinler düşüncesiyle tüfekle onları vurmaya giderken bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ekiplere ulaştığını söyledi. Kulübün dağcı antrenörü Murat Arıkan ise, Profesyonellik alanımız olan dağcılık ve arama kurtarma eğitimlerimizi bir canlının yaşama hakkı için kullanıyor olmamız ve o canlıyı yaşama katmamız tarif edilemez bir duyguydu. Bizim için asıl amaç yaşatmaktır dedi. Görüntü Dökümü ------------------------ - Dağda mahsur kalan keçilerin kurtarılması dron görünteleri SÜRE00\'56 BOYUT103 MB HaberMalik GÖDELİNER-KameraADANA,(DHA) ======================================