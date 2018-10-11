T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) D-100'de zincirleme kaza: 2 otobüs 1 kamyonet 2 otomobil birbirine girdi

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta refüje çarpan kamyonetten sızan yağ nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi

11 Ekim 2018 15:30

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT\'ta refüje çarpan kamyonetten sızan yağ nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 araç birbirine girdi. Kaza saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çarptı. Kaza sonrası kamyonetin mazot tankı delindi. Sızan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 otobüs 1 kamyonet ve 2 otomobil birbirine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor. (FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANİSTANBUL DHA ESENYURTKazadaKazaD100 Karayolu HaramidereAnkaraHenüzSızanFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24